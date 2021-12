Vrouw (68) zit 5 dagen vast in autowrak en overleeft door regenwater te likken ’Ik zag mijn botten’

McFarland reed op 18 november terug van een herdenkingsdienst voor haar tante. De weg was glad en zorgde ervoor dat ze begon te slippen. Ze crashte in een ravijn waar de auto vervolgens vast kwam te zitten tussen twee bomen.

McFarland zat zelf ook klem nadat ze het dashboard had geraakt en breuken opliep aan haar arm en knie en ondersteboven op de achterbank belandde, niet in staat om haar telefoon of flessen water voorin te bereiken. „Toen ik achterover leunde om mijn veiligheidsgordel door te knippen, zag ik mijn botten”, zegt McFarland tegenover de lokale krant Spokesman-Review.

Regenwater

De voormalig verpleegster kon niet bewegen en haar water en kleding niet bereiken. Ze gebruikte daarom plastic zakken om warm te blijven en dronk druppels regenwater. Op de achterbank lagen ook een paar dekens die ze kon gebruken tegen de vriestemperaturen en vallende sneeuw.

Haar dochter, Amanda McFarland, gaf haar moeder de volgende dag als vermist op nadat ze haar telefonisch niet kon bereiken en van de buren had gehoord dat ze nooit thuis was gekomen.

Zoekactie

Er werd een grote zoekactie gestart en na vijf dagen werd McFarland gevonden door medewerkers van het ministerie van Transport. Zij zagen de verstopte auto in het ravijn en daalden af om de zwaargewonde vrouw te redden. De eerstehulpverleners troffen McFarland zwaargewond aan en ze had tekenen van onderkoeling. „Er waren drie pogingen in de ambulance nodig om een infuus te krijgen omdat mijn aderen zo plat waren”, vertelde ze aan de Spokesman-Review.

McFarland is ondertussen drie keer geopereerd en verkeert in goede toestand.