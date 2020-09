Rogier pleegde zelfmoord: ’Mama, er huist een draak in mijn hoofd’

’Gemiddeld zitten in elke middelbareschoolklas minimaal twee kinderen die psychisch lijden.’ Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

Amsterdam - „Acht jaar geleden verloor ik mijn zoon Rogier aan zelfdoding. Het was een zachtaardige, creatieve jongen die al vanaf zijn puberteit met zichzelf in de knoop zat. Talentvol als vormgever, maar verstopt in zijn hang naar perfectie die uitmondde in dwangneuroses en angststoornissen”., zegt zijn moeder Astrid van Vugt.