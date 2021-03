Buitenland

Boot ingehuurd door Nederlands bedrijf overvallen bij kust Afrika

Een onder Maltese vlag varende tanker, gecharterd door een Nederlands bedrijf, is voor de kust van het West-Afrikaanse Benin overvallen en vijftien opvarenden zijn ontvoerd. De onderneming De Poli Tankers in Barendrecht heeft dit vrijdag meegedeeld. Zes opvarenden zijn aan boord gebleven en maken he...