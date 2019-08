Nog veel losse eindjes bij wietproef

In de geselecteerde gemeenten Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad moeten straks alle coffeeshops meedoen. Van die coffeeshophouders wordt verwacht dat ze eerzame verkopers zullen zijn. Dat betekent dat ze problematisch gebruik dienen door te geven aan gezondheidsdiensten. Bovendien moeten ze accurate productinformatie geven door de verkochte wiet van bijsluiters te voorzien.

De commissie-Knottnerus, die de gemeenten selecteerde, heeft zich niet met de teelt bemoeid. Die selectie is straks aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. De telers die nu de wietwinkels illegaal van softdrugs voorzien, worden straks waarschijnlijk vrijwel allemaal uitgesloten van deelname. Ze opereerden al die tijd immers in het criminele circuit. Het is nog de vraag welke kweker zonder ervaring met cannabis straks in de wiet stapt, wetende dat het slechts om een experiment gaat dat na een bepaalde periode weer wordt afgebroken.

Ook de prijs, die ’marktconform’ moet zijn (8 à 10 euro per gram), zal een ’uitdaging’ worden, erkent Knottnerus. Legale telers moeten zich onderwerpen aan veel meer voorwaarden en controles, wat de prijs zal verhogen. De professor verwacht niet gebruikers hun heil zullen zoeken bij illegale verkooppunten. „Uiteindelijk hebben gebruikers veel liever een product waarvan ze weten dat het goed gecontroleerd is en dat geen bestrijdingsmiddelen bevat.”

Doel

Doel van de proef is het realiseren van een ’gesloten cannabisketen’, waarbij de overheid zicht heeft het hele proces van teelt tot verkoop en gebruik. Nu wordt de verkoop van wiet en hasj gedoogd, maar de teelt en de toelevering niet. De proef moet ook helder zicht krijgen op wat nu nog een schimmige achterdeur is. Het moet licht schijnen op de vraag of legalisering van cannabis en afname van drugscriminaliteit mogelijk is zonder toenemende schade voor de volksgezondheid. De proef is een afspraak in het regeerakkoord, waarmee vooral D66 een wens vervuld zag.

Toch waarschuwt de commissie voor al te hoge verwachtingen over de waarneembare resultaten op het vlak van volksgezondheid en criminaliteit. Ook geven Knottnerus de gemeenten mee dat ze voldoende politiecapaciteit beschikbaar moeten hebben om (op overtredingen) te handhaven.

Naast de gemeenten die meedoen aan het experiment fungeren zeven gemeenten als controlegroep: Helmond, Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel en Zutphen. De deelnemende gemeenten hebben als belangrijk aandachtspunt meegegeven dat ze niet willen dat ze door deelname aan het experiment willen uitstralen dat wietgebruik vrij van risico’s is. Het kabinet laat weten het advies van de commissie over te nemen en verder te gaan met de uitwerking.