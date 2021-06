Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het besluit om IS-bruid Ilham B. terug naar Nederland te halen, is vanwege de ’politieke gevoeligheid’ ervan met regeringskopstukken afgetikt, inclusief VVD’ers Mark Rutte en Stef Blok. Dat er fel verzet volgt in de Tweede Kamer vanuit coalitiepartijen VVD en CDA zorgt dan ook voor verbazing in kabinetskringen.