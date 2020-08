Libanon heeft weer premier na kolossale ramp in Beiroet

Hij heeft behalve de steun van zijn soennitische politieke vrienden, ook steun van afgevaardigden van de sjiïtische Hezbollah- en Amal-bewegingen en van de partij van de christelijke president Michael Aoun, de Vrije Patriottische Beweging. Adib is geen bekende figuur in het land, maar volgens waarnemers heeft hij mogelijk daardoor voldoende steun.

Adib zei maandag in een televisietoespraak dat hij „in recordtijd” een nieuwe regering wil vormen. Hij is van plan zo snel mogelijk hervormingen door te voeren om vastgelopen gesprekken met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) over financiële steun vlot te trekken. Landen die Libanon willen steunen eisen dat het land eerst een einde maakt aan corruptie binnen de overheid en verspilling. In mei begon de vorige Libanese regering gesprekken met het IMF, maar die werden afgebroken na onenigheid aan Libanese zijde.

Adib bezocht maandag al een wijk die zwaar getroffen is door de explosie in de haven van hoofdstad Beiroet. Hij beloofde vrijwilligers die daar werken aan de wederopbouw met hen samen te gaan werken. De vorige regering van premier Hassan Diab liet zich na de ramp niet zien in wijken in de buurt van de haven. Diab diende 10 augustus het ontslag in van zijn regering. Bij de explosie begin augustus verloren bijna tweehonderd mensen het leven, raakten duizenden gewond en werd een groot deel van Beiroet verwoest.

Een groot deel van de bevolking wijt de ramp aan corruptie en wanbeleid van de politieke elites uit de drie voornaamste geloofsgemeenschappen, de sjiieten, de christenen en de soennieten. Het politieke stelsel van Libanon is gebaseerd op de verdeling van bestuursfuncties onder die gemeenschappen. De ramp toont volgens velen aan dat dit stelsel moet worden afgeschaft en er bestuurders moeten komen met kwaliteiten, in plaats van mensen met invloed in de achterkamertjes van de confessionele Libanese politiek. President Aoun heeft zondag gezegd dat hij daar ook van overtuigd is.

Maandag bezoekt de Franse president Macron Beiroet voor de tweede keer in een maand. Hij drong al aan op hervormingen in het land dat voor de ramp in de haven al te kampen had met een economische crisis.