Vuurwerk uit de verkoop ’maar er liggen nog bergen’

Een medewerker in een opslagbunker van de Zoetermeerse Vuurwerkhal (archieffoto ter illustratie). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De vuurwerkbranche is onaangenaam verrast door het kabinetsbesluit om vuurpijlen en knalvuurwerk al komende jaarwisseling in de ban te doen. Want wat nu met de voorraden die er nog liggen? ,,Dat moet op een goede manier worden opgelost’’, vindt de Branchevereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).