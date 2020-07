Traumahelikopter met pech langs de A1

„De helikopter staat inderdaad met panne langs de A1 bij parkeerplaats de Hackelaar”, vertelt ANWB-woordvoerder Annelies Tichelaar. Nadat de Lifeliner gisteravond een trauma-arts had afgezet, probeerde de helikopter weer op te stijgen. Toen ging het mis. „Er waren opstartproblemen”, aldus Tichelaar. Er is geprobeerd ter plekke het probleem te verhelpen. „Maar dat is helaas niet gelukt.”

De gestrande Lifeliner trekt volgens de ANWB veel bekijks. De heli is daarom vannacht bewaakt. Dinsdag wordt een nieuwe poging ondernomen de helikopter weg te krijgen.

De traumazorg in de regio Amsterdam loopt volgens de ANWB geen gevaar. Er is altijd een reserve traumaheli beschikbaar. „Die is gisteravond ingezet bij Amsterdam. Zodoende is de traumazorg geborgd. Dit kan helaas een keer gebeuren”, aldus Tichelaar.