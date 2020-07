Geliefdes van buiten de EU weer welkom in Nederland

Het kabinet gaat een uitzondering maken voor deze mensen, zo meldt de NOS. Wel zijn er strikte voorwaarden aan de herenigingen verbonden. Zo moeten geliefdes minimaal drie maanden een relatie hebben en daarover moeten ze een handgeschreven verklaring ondertekenen. Liegen zal als meineed bestraft worden. Bovendien moet er een retourticket geboekt worden en mag het bezoek maximaal 90 dagen duren.

Veel Nederlanders met een partner in het buitenland hebben hun liefjes al maanden niet gezien. ’Gemengde koppels’ uit Nederland en Amerika hadden een oplossing bedacht voor dit probleem zo vertelden enkele van hen aan De Telegraaf: afreizen naar Aruba. Dat land is namelijk voor zowel de VS als voor de EU bestempeld als ’veilig land’.