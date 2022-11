Premium Het beste van De Telegraaf

Het konijn van Bernice geeft een zakdoekje aan als ze verkouden is: ’Je moet investeren’

Door Marieke van Essen Kopieer naar clipboard

LEIDSCHENDAM - De hond heeft niet langer het alleenrecht om de titel ’trouwe vriend’ te dragen: het konijn als ’bestie’ is in opkomst. En dat is voor een groot deel te danken aan konijnendeskundige c.q. konijnenfluisteraar Bernice Muntz uit Leidschendam. Na boeken, cursussen en een konijnenschool is het volgens haar dan ook tijd voor de allereerste ’Konijnenpodcast’ wereldwijd. Want – en dat is de keerzijde – Flappie belandt nog te vaak in de opvang.