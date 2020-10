Biden: als Trump nog Covid-19 heeft, moeten we geen debat houden

„Als hij nog Covid heeft, zouden we geen debat moeten houden”, zei Biden tegen verslaggevers die met hem meereisden. De Democraat testte zelf dinsdag negatief bij een coronatest.

Trump werd maandag ontslagen uit het ziekenhuis en heeft inmiddels alweer een nacht in het Witte Huis doorgebracht. Volgens de arts van het Witte Huis, Sean Conley, vertoonde de president dinsdag geen symptomen van het coronavirus.

„Ik weet niet precies hoe het gesteld is met president Trump. Ik kijk ernaar uit om met hem in debat te gaan, maar ik hoop alleen dat alle protocollen worden gevolgd”, zei Biden. „Te veel mensen zijn besmet geraakt. Dat is een serieus probleem. Ik zal geadviseerd worden door de richtlijnen van de Cleveland Clinic en luisteren naar wat de dokters zeggen.”

De campagnewoordvoerder van Trump, Tim Murtaugh, verzekerde dat de president er zal zijn bij het debat. „President Trump zal gezond zijn en zal bij het debat aanwezig zijn. Er zal geen ontsnappen aan zijn voor Biden en zijn beschermers in de media kunnen dit niet voor hem oplossen.”