’Coronacrisis raakt Amsterdam zwaarder dan rest van Nederland’

In de rapportage is ingezoomd op de effecten van de coronacrisis tot 1 juni. Hierbij is niet alleen gekeken naar de directe effecten op de sectoren die direct geraakt worden door de contactmaatregelen, maar ook naar de doorwerking hiervan in andere sectoren in de regio Groot-Amsterdam. Amsterdam heeft ongeveer tweederde (67 procent) in zowel de omvang van het bruto binnenlands product (bbp) als de werkgelegenheid van Groot-Amsterdam.

Uit de ramingen van de rekenmeesters van SEO blijkt dat de maatregelen die genomen zijn om het coronavirus in te dammen een negatief effect van 1,6 miljard euro hebben op de economie voor elke maand dat de crisis voortduurt. Als de maatregelen doorlopen tot 1 juni zal de economie in van Groot-Amsterdam in 2020 krimpen met 1,5 procent, terwijl de prognose een groei was van 2,3 procent, zo blijkt uit de schattingen. In het zwartste scenario is de krimp nog forser: 2,8 procent.

De onderzoekers van SEO stellen dat de Amsterdamse economie relatief sterker wordt geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van sectoren zoals horeca, luchtvaart, hotels theaters, productielocaties en de groothandel in de regio Groot-Amsterdam. Deze sectoren worden bovengemiddeld sterk geraakt door de maatregelen tegen het coronavirus.

Volgens de onderzoekers kan de coronacrisis -als er geen maatregelen worden genomen- een potentieel sterk negatief effect hebben op de werkgelegenheid in de regio Groot-Amsterdam. 31 procent van de banen wordt naar schatting direct of indirect geraakt door de maatregelen. Dit betreft in totaal 376 duizend banen in Amsterdam en de omliggende gemeenten (248 duizend banen in de gemeente Amsterdam, en 128 duizend banen in de regio Groot-Amsterdam).

Banen in horeca op de tocht

Voor restaurants en cafés in de hoofdstad en omliggende gemeenten zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid het sterkst voelbaar. Circa 58 duizend banen in deze sector worden geraakt door de maatregelen. Dit hoeft niet te betekenen dat deze banen verdwijnen. Als de crisismaatregelen ondernemers in staat stellen werknemers in dienst te houden, kunnen de gevolgen voor de werkgelegenheid beperkt zijn. Als de crisis bestendigt, neemt de kans echter wel toe dat de werkloosheid fors zal toenemen. Ook uitzendbureaus, logies, schoonmaakbedrijven en de detailhandel zijn andere sectoren met relatief veel banen in de economie van Amsterdam. Voor heel Nederland wordt circa 24 procent van de banen direct of indirect getroffen door de maatregelen, schrijven de onderzoekers. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen.

De overheid heeft echter diverse crisisregelingen geïntroduceerd om ondernemers te ondersteunen. De mate waarin de maatregelen effectief zijn is onbekend, stellen de onderzoekers dan ook. „De impact van de coronacrisis op de werkloosheid is daarom onzeker. Ondernemers kunnen werknemers voorlopig in dienst houden. Dan resteert een verlies aan productie zoals berekend in deze analyse, maar is het uiteindelijke effect op de werkloosheid beperkt.”