Code geel door storm Dudley is nog maar het begin: ’Eunice wordt heftiger dan Ciara’

Woensdag begint wisselvallig, maar vanaf het einde van de middag gaat het overal hard regenen en trekt de wind aan tot krachtig boven land en stormachtig langs de kust en op het IJsselmeer. Vanaf het begin van de avond zijn er in het hele land zware windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur, bij buien en aan de kust rond 100 kilometer per uur. Weeronline waarschuwt voor stormschade.

Engeland en Schotland

Dudley is ontstaan boven Engeland en Schotland, de bewoners daar merken de gevolgen al. Het treinverkeer voor woensdag is geannuleerd. Bewoners worden gewaarschuwd voor rondvliegend puin en automobilisten worden dringend verzocht om alleen te reizen als het noodzakelijk is. De overheid waarschuwt dat de komende dagen ’zeer uitdagend’ zullen worden.

Dakpannen

In Nederland waait het morgenochtend ook behoorlijk hard; tijdens de ochtendspits staat er een harde wind met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. „Pas dus goed op als je morgen de weg op gaat”, zegt Weeronline. Het is raadzaam om uit te kijken voor afwaaiende dakpannen en het afbreken van takken.

Fietsers moeten volgens het weerplatform ook oppassen: met deze windsnelheden kun je snel ten val komen. Aan het eind van de middag en morgenavond wordt het allemaal weer wat rustiger en neemt de wind van het zuiden weer in kracht af.

Wie denkt dat het vrijdag weer rustiger wordt, heeft het goed mis: storm Eunice raast dan over Nederland, en dat is geen lieverdje.

Zwaarder dan Ciara

Volgens de laatste berekeningen van Weer.nl zou storm Eunice wel eens kunnen uitgroeien tot een zware westerstorm met windstoten tot 140 kilometer per uur. Eunice zou zelfs zwaarder kunnen uitpakken dan de vorige zware storm Ciara in 2020 en grote schade kunnen aanrichten in de kustprovincies.

Vrijdag vanaf het middaguur gaat storm Eunice waaien. Eunice wordt zeker een officiële storm. Vrijdagmiddag staat er langs de hele westkust een zuidwesterstorm van windkracht 9. ’s Avonds draait de wind en bereikt Eunice het hoogtepunt: er kan aan de westkust mogelijk windkracht 10 worden gemeten, met zeer zware windstoten van 120 tot 140 kilometer per uur en een kleine kans op windkracht 11 op de Wadden. In het binnenland waait een windkracht 6 tot 8 en komen zware tot zeer zware rukwinden voor van 90 tot 120 kilometer per uur. Vanuit het zuiden neemt Eunice in de nacht naar zaterdag af.

De vorige zware storm was Ciara, op 9 februari 2020. Op Vlieland en in IJmuiden werd toen een windkracht 10 gemeten en aan zee kwam het tot windstoten tot 130 kilometer per uur. Ciara richtte destijds in Europa een ravage aan, waarbij meerdere doden vielen. Honderden vluchten werden geschrapt, wegen en huizen liepen onder water en honderdduizenden mensen zaten zonder stroom. De heftigste februaristorm in Nederland ooit gemeten was tijdens de watersnoodramp op 1 februari 1953.

Stormvloed

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn alert op de verhoogde waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer. Als het vanaf woensdag aan het eind van de middag gaat stormen kan de verhoogde waterstand voor problemen zorgen bij de monding van de IJssel en de Vecht. Rijkswaterstaat verwacht langs de kust en in het Rijnmondgebied nog geen problemen, al voorziet het meetcentrum in Lelystad wel harde windvlagen langs de stranden.

Als het nodig is, sluit Rijkswaterstaat stormvloedkeringen langs de kust en aan het IJsselmeer.