Code geel voor hele land vanwege zware windstoten door storm Dudley

Binnenland

Zandzakken voor de deur: storm Corrie koerst af op Nederland

Riemen vast! Storm Corrie raast maandag over het land. Met aan de kust windstoten van meer dan honderd kilometer per uur en in het binnenland nog altijd zware windvlagen tot negentig kilometer per uur, hebben we de eerste storm van het jaar te pakken. „Pas op voor afwaaiende dakpannen!”, waarschuwt ...