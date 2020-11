Carnavalsjaar start creatief: ’Het leeft altijd voort in de harten’

De Tilburgse vriendengroep en feesthit-formatie Veul Gère, hier tijdens het carnaval van 2020, schreef voor komend jaar een carnavals-troostlied. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - De coronacrisis zorgt ervoor dat er veelal een dikke streep is gehaald door carnavalsactiviteiten richting 2021. Woensdag zullen er dus ook geen drukbezochte 11/11-vieringen plaatsvinden. In sommige plaatsen laten ze de traditionele opening van het carnavalsjaar echter toch niet zomaar voorbijgaan... Want zoals De Twee Pinten in 1970 ook al zongen: ’En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal: we vieren altijd carnaval!’