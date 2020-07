Man (24) gestoken tijdens verkeersruzie, vijf aanhoudingen

Etten-Leur - Een 24-jarige man is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij tijdens een verkeersruzie in Etten-Leur werd gestoken door een 63-jarige vrouw. De vrouw en een 37-jarige man zijn aangehouden door de politie. Ook het slachtoffer en twee inzittenden van zijn auto werden opgepakt in verband met overtreding van de Opiumwet.