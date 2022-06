Oppositie wil koopkrachtingreep maar kabinet houdt deur dicht

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de Voorjaarsnota, de aanpassing van de begroting van het lopende jaar. Dat het kabinet daarin geen nieuwe koopkrachtmaatregelen voor dit jaar heeft genomen, en die discussie doorschuift naar het najaar, steekt de oppositie. „Dat is onze grootste klacht”, zegt JA21-leider Eerdmans. „Benzine tanken en boodschappen doen is onbetaalbaar en blijft onbetaalbaar.”

Eerdmans wil dat het kabinet wel snel ingrijpt met lastenverlichtingen: „Dat had nu op tafel moeten liggen.” Hij staat daarin niet alleen: ook grote oppositiepartijen als PvdA, GL en PVV eisen nu een ingreep. PVV-leider Wilders heeft een koopkrachtplan van 10 miljard op tafel gelegd, met onder meer btw- en accijnsverlagingen: „Wij laten Nederlanders niet in de steek maar helpen ze.”

Uitkering

PvdA en GL hebben op hun beurt een ’hoofd-boven-water-pakket’ in elkaar geknutseld, met onder andere een extra verhoging van het minimumloon en een uitkering van 500 euro voor mensen die zorgtoeslag krijgen. Maar het kabinet en de coalitie houdt de poot nog altijd stijf. Rond coalitie en kabinet klinkt de verwachting dat het debat ’schieten’ vanuit de oppositie wordt en ’kogels happen’ voor het kabinet.

„Als minister van Financiën moet ik kijken naar het belang van mensen én de schatkist”, wijst minister Kaag (Financiën) bij RTL erop dat ze niet voor alle wensen geld heeft. „Er wordt een lijst aan suggesties gedaan. Ik laat het altijd uitzoeken. Maar het moet wel bekostigd worden en we kunnen het geld maar één keer uitgeven. We moeten ook in moeilijke tijden een heel lastig verhaal durven vertellen.”

Kaag benadrukt bovendien de ruim 6 miljard euro die het kabinet al heeft uitgetrokken om de pijn aan de pomp en op de energierekening te verzachten. En in coalitiekringen wordt ook gewezen op de tegemoetkomingen die in de Voorjaarsnota al aan de oppositie worden gedaan: de AOW stijgt mee met de verhoging van het minimumloon, er wordt niet bezuinigd op jeugdzorg en het defensiebudget wordt flink opgeplust.

Maar Eerdmans neemt er geen genoegen mee, zonder veranderingen zegt hij net als PvdA en GL tegen de Voorjaarsnota te stemmen. Hij wijst erop dat de AOW-verhoging grotendeels wordt betaald door lastenverzwaringen voor ouderen: „Dat is voor 2 miljard een sigaar uit eigen doos.”

Volgens de JA21-voorman is de koopkracht-vraag een kwestie van ’prioriteiten stellen’, verwijzend naar de tientallen miljarden die in het stikstof- en klimaatfonds zitten: „In plaats van die groene grabbelton kun je ook geld beschikbaar maken voor lastenverlichting.”