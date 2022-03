F-16-vliegers bewaken Oost-Europees luchtruim vanaf Volkel

Buitenland

‘Russen schakelen over op nieuwe strategie’

De Russische invasie is op dit moment succesvoller in het zuiden dan in het noorden van Oekraïne. Het leger van president Poetin zal daarom overschakelen op een nieuwe strategie, zegt verslaggever Emile Kossen in De Oekraïne Update. „We zullen beter getrainde militairen gaan zien.”