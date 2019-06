Europol: slag tegen illegale bestrijdingsmiddelen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sijmen Hendriks

DEN HAAG - Europol zegt met een operatie in bijna dertig landen een slag te hebben geslagen tegen de verspreiding van illegale pesticiden. In de eerste maanden van dit jaar werd al 550 ton aan illegale pesticiden in beslag genomen. Drie mensen zijn in België en op Cyprus gearresteerd.