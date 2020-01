Iran veegt rampplek schoon

Volgens CBS-correspondent Elizabeth Palmer, die ter plaatse is, is inmiddels al het puin van de plek des onheils verwijderd en naar een andere locatie gebracht waar het zal worden onderzocht door Oekraïnse onderzoekers. Vooralsnog laat Iran alleens Oekraïnse onderzoekers toe in het land.

„Dat Iran binnen 48 uur alles heeft opgeruimd is niet in strijd met internationale regels of protocollen. Onderzoekers geven er de voorkeur aan om de plek te zien waar het wrak is neergekomen en hoe dat gegaan is voordat alles verwijderd wordt, maar dit is niet essentieel”, aldus Palmer op Twitter.

De plek wordt inmiddels schoongeveegd. „Geen beveiliging. Geen afzettingen. Geen spoor van de onderzoekers.”

Amerika, Canada en Nederland hebben laten weten dat ze bewijs hebben dat het vliegtuig waarschijnlijk is neergeschoten door een Iraanse rakket. Het land ontkent dit zelf ten stelligste.