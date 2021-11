RIVM: 11.398 besmettingen, aantal ziekenhuispatiënten stijgt verder

Zaterdag meldde het gezondheidsinstituut aanvankelijk iets meer coronabesmettingen, 12.024. Het was het hoogste aantal van dit jaar. Zowel donderdag als vrijdag werden ruim 10.000 gevallen geregistreerd. Het hoge aantal van zaterdag was overigens geen record: op een drietal dagen in december 2020 waren er meer geregistreerde positieve tests op een dag.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag verder gestegen, tot 1490. Dat zijn er 91 meer dan zaterdag en het hoogste aantal sinds 27 mei, toen er 1512 mensen in het ziekenhuis lagen die ziek waren door het coronavirus.

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat er zondag 305 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, op de intensive cares in Nederland liggen. Dat zijn er 17 meer dan zaterdag. In totaal waren er 26 nieuwe opnames van coronapatiënten op de ic’s.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1185 coronapatiënten, 74 meer dan een dag eerder. In totaal werden er op de verpleegafdelingen 162 nieuwe coronapatiënten opgenomen.

Vaccinatie-afspraken

De afgelopen dagen hebben ook weer relatief veel mensen een coronaprik laten zetten op locaties waar dat zonder afspraak kan. De koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland meldt dat zaterdag 10.424 mensen een prik lieten zetten zonder afspraak op een vrije inlooplocatie, vrijdag waren dat er 10.189.

Woensdag lag dat aantal nog hoger: die dag lieten ongeveer 13.000 mensen zich zonder afspraak inenten. Daarvoor lag de piek op 8000 mensen in één dag. Ook donderdag was sprake van een relatief groot aantal mensen dat zich zonder afspraak liet inenten. Toen ging het om ruim 9000 mensen.

Net als donderdag en woensdag maakten ook vrijdag en zaterdag meer mensen dan gemiddeld een afspraak voor een inenting tegen het virus. Vrijdag ging het om 13.962 nieuwe eerste afspraken, zaterdag om 13.148. Afgelopen weken ging het om gemiddeld zo'n 10.000 mensen op een dag.