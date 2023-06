Nazi-adelaar wordt toch geen vredesduif

De Graf Spee zaaide in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog dood en verderf in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Eind 1939 wisten Britse en Franse marinebodems het vestzakslagschip op te sporen nabij Uruguay. Na de Slag bij de Rio de la Plata raakte het Duitse schip dermate beschadigd dat het de veilige haven van Montevideo opzocht. De opgelopen averij was niet heel zwaar, maar de Britten en Fransen bleven de monding van de Rio de la Plata bewaken, waarop de kapitein van de Graf Spee besloot om het schip te laten zinken.

De volgende 67 jaar lag het vestzakslagschip op de bodem van de Rio de la Plata. In 2006 wisten schatjagers enkele onderdelen van het schip op te duiken waaronder de bronzen adelaar. Een lange juridische strijd volgde over het eigendom van deze nazi-schatten. De Uruguayaanse regering trok uiteindelijk aan het langste end, maar zat nu wel met de onderdelen van de Graf Spee in de maag.

Vorige week stelde president Lacalle Pou dus voor om de adelaar om te smelten. Dat leidde tot een storm van kritiek en daarom liet hij weten: „Een overgrote meerderheid van de bevolking heeft laten weten het oneens te zijn met mijn besluit. Als je je richt op vrede, is eenheid creëren het eerste wat je moet doen. Dit idee creëerde duidelijk geen eenheid.”

Wat Lacalle Pou nu met de adelaar wil gaan doen, is onbekend.