Verdachte fataal ongeluk Rotterdam reed te hard, door rood en had gedronken

Bij het ongeluk op een knooppunt op de Groene Kruisweg kwamen drie mensen om het leven. De slachtoffers zijn een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, een 36-jarige man uit Helmond en een 7-jarig meisje uit Spijkenisse. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten. De vrouw en het kind waren direct overleden.

De man wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval en het rijden onder invloed. Hij raakte bij de botsing zelf ook gewond en ligt in het ziekenhuis waar hij is aangehouden. Hij is wel aanspreekbaar. De rechter-commissaris heeft zijn voorlopige hechtenis donderdag met twee weken verlengd.

Het onderzoek loopt nog vol op, aldus het OM. Onder andere wordt er door forensisch verkeersspecialisten uitgebreid technisch onderzoek verricht.