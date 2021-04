Bestuur CDU kiest voor Laschet, maar krimi om opvolging Merkel nog niet voorbij

Sinds tien dagen vervolgen onze oosterburen ademloos het verbale boksgevecht tussen de twee premiers. Laschet, de goedmoedige katholiek uit Aken, is premier in het dichtbevolkte Noordrijn-Westfalen en sinds enkele maanden de wat ongelukkig opererende partijvoorzitter van de CDU. Tegenover hem staat de mannetjesputter Markus Söder, net als Laschet opgeleid als tv-journalist bij Bayerische Rundfunk, en eveneens jurist. Söder is protestant en staat als minister-president aan het hoofd van de grootste deelstaat, het trotse Beieren in Zuid-Duitsland.

Getergd

Söder heeft Laschet de afgelopen tien dagen meer dan getergd. De Beierse premier weigerde vorige week maandag een besluit van het CDU-partijbestuur ten voordele van Laschet te accepteren. Hij verwees naar de 245-koppige fractie in de Bondsdag, en naar de honderdduizenden leden, die achter de CSU-premier zouden staan.

Nu lijkt het alsof de ’kardinalen’ bij de grotere partij, de CDU van kanselier Angela Merkel, zich achter Laschet geschaard hebben. Maandag beloofde Söder de beslissing te accepteren, maar het is onduidelijk of er nu echt witte rook in Berlijn is opgestegen. De Beierse premier zal vanmiddag reageren op de ontwikkelingen.