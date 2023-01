Jongeren steken op elkaar in: verdachten 15, 16 en 18 jaar

Rond 18.15 uur kreeg de politie een melding dat er een opstootje was tussen een aantal jongeren. De 16-jarige had volgens de politie ’enkele steekwonden’. De 19-jarige jongen was gewond aan zijn hand. Beiden moesten naar het ziekenhuis voor behandeling.

Vermoedelijk ontstond het opstootje nadat kort daarvoor een steen tegen de ruit van een woning was gegooid waar beide slachtoffers binnen waren. Toen zij naar buiten gingen om verhaal te halen ontstond de ruzie met een ander groepje jongeren.