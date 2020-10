Ook ziekenhuizen in Rotterdam en Zeeland stellen operaties uit

Het besluit geldt voor de ziekenhuizen in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zeeland. Dat zijn bijvoorbeeld het Erasmus MC in Rotterdam, het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes en het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Elk ziekenhuis in de regio kijkt zelf hoe de zogenoemde afschaling het beste geregeld kan worden.

De ziekenhuizen nemen de laatste tijd zo veel coronapatiënten op, dat het volgens de zorgregio „niet lukt om de reguliere zorg in de volle omvang door te laten gaan”, zelfs wanneer patiënten naar andere delen van het land worden overgebracht.

Eerder besloten ziekenhuizen in onder meer Noord-Holland en Flevoland om afspraken uit te stellen vanwege de tweede coronagolf.