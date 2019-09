Bestuurder springt uit auto bij achtervolging Overijssel

De politie kon zondagochtend nog niet zeggen of er iets in de auto is aangetroffen. De man kon ondanks een zoektocht niet worden aangehouden. De A28 was tussen Ommen en Nieuwleusen uren dicht vanwege het onderzoek.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik