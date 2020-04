’Meer dan 2400 IC-bedden is een illusie’

Die noodkreet uit voorzitter Gerton Heyne van V&VN, de beroepsvereniging voor ruim 105.000 verpleegkundigen in gesprek met de Telegraaf. ,,Wat nu wordt gevraagd is al op het randje. Het is topsport. Mentaal ontzettend zwaar. En je kunt niet zomaar even een blik IC-verpleegkundigen opentrekken.”

Heyne is beter dan wie ook doordrongen dat de coronacrisis het uiterste eist van zorgverleners: dagelijks krijgt hij de verhalen van zijn leden te horen. Daarom hekelt hij de manier waarop politieke partijen tegen elkaar opbieden om nóg meer IC-bedden te regelen. ,,Het lijkt wel een veiling. Koehandel. Doe even normaal. Het is niet reëel. Ga eens praten met die IC-verpleegkundigen!”

Normaal gesproken telt Nederland 1150 bedden op de intensive care. Ziekenhuizen, zorgverleners en het ministerie van VWS doen hun ‘stinkende best’ om dat meer dan te verdubbelen. Maar voor 24 uur rond de klok zorg voor 2.400 IC-bedden zouden normaal gesproken 14.400 IC-verpleegkundigen nodig zijn, aldus V&VN. Er zijn er minder dan 4.000 beschikbaar.

,,Wat wij nu vragen van onze verpleegkundigen is al onorthodox”, waarschuwt Heyne. ,,Eén verpleegkundige moet vier bedden tegelijk doen. Het kan alleen als alles perfect functioneert. En dan nog is het kwetsbaar. Bovendien is het mentaal heel zwaar omdat zoveel mensen overlijden.”

Zomaar even extra personeel opleiden is ondoenlijk, meent de V&VN-voorzitter. ,,Het is moeilijk werk. Patiënten moeten worden omgedraaid naar een buikligging terwijl ze aan de beademing liggen, en aan draden en slangen. Zelfs bij het omdraaien van het hoofd moet de verpleegkundige al alert zijn dat de beademing stabiel blijft. Deze hoogopgeleide IC-verpleegkundigen zijn als de piloot in een cockpit.”

De boodschap uit de koker van verpleegkundigen is een harde. Want het betekent dat Nederland definitief tegen de grens aan loopt aan hoeveel mensen maximaal beademd kunnen worden tijdens de top van de corona-crisis. Als er meer vraag komt, zullen patiënten moeten worden geweigerd. Heyne begrijpt dat Nederland dit niet graag hoort. ,,Maar het is ook belangrijk om realistisch te zijn.”

Tegen alle adviezen toch willen opschalen tot drieduizend of hoger, zou een chaos worden, meent Heyne. Dan zakt de kwaliteit van zorg op IC-afdelingen door de hoeven en zullen ook mensen sterven. ,,Maar het zou ook een verkeerd, ontmoedigend signaal zijn naar al het zorgpersoneel dat nu al op hun tenen loopt. Want dan beloof je iets dat we niet kunnen waarmaken.”