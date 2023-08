Gruwelzaak: Duitser martelt en gijzelt echtgenote twaalf jaar lang

De autoriteiten kwamen in actie nadat de vrouw erin was geslaagd om een telefoon te pakken te krijgen. Daarmee belde ze de Duitse Slachtofferhulp die vervolgens contact opnam met de Duitse politie. Die schakelden hun Franse collega’s in. Agenten die zondag poolshoogte namen in het huis van het stel in de plaats Forbach, nabij de Duitse grens, hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht en haar man gearresteerd.

Martelbank

De verdachte heeft zijn echtgenote twaalf jaar lang gevangen gehouden, zo heeft de vrouw verklaard. De ramen van het huis waren gebarricadeerd, zogenaamd om te voorkomen dat de negen katten van het stel zouden ontsnappen, maar vermoedelijk eerder om te voorkomen dat de vrouw zou ontsnappen. In de woning is een ’martelbank’ aangetroffen. Ook is een notitieboekje gevonden, waarin de verdachte van alles noteerde. Zo schreef hij bijvoorbeeld op wat hij zijn vrouw heeft aangedaan en wanneer hij haar te eten gaf.

In 2019 waren de Franse autoriteiten al eens gebeld door een bezorgde buurman over het echtpaar. De politie is destijds wezen kijken bij het stel, maar zowel de man als de vrouw zouden toen hebben ontkend dat er iets aan de hand was.

Geschreeuw

Nu vertellen buren aan een plaatselijke krant dat ze geschokt zijn. Zo zegt een buurvrouw: „We hebben de vrouw nooit gezien. Hij had iedereen verteld dat ze kanker had, wat verklaarde dat ze een kaalgeschoren hoofd had. Soms hoorden we geschreeuw; ik dacht dat het kwam door de pijn van de ziekte.” En een overbuurvrouw verklaart: „Het is alweer lang geleden dat ik de vrouw voor het laatst zag. Ik verbaasde me toen over haar kaalgeschoren hoofd. Sindsdien heb ik haar nooit meer gezien... Ze maakten nooit gebruik van hun balkon, wat een beetje verrassend was.”

De man wordt verdacht van ontvoering, verkrachting en marteling, en zit in voorlopige hechtenis. De vrouw ligt in het ziekenhuis, waar ze wordt onderzocht. Er is al gebleken dat ze sporen van oudere botbreuken had. Ze zit verder onder de littekens als gevolg van de jarenlange mishandelingen.