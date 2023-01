Boete voor fietsende Amsterdammertjes zonder vlaggetje?

Het is een plan van VVD, PvdA, GL, CDA en 50Plus in Amsterdam-Zuid. Een ruime meerderheid in het stadsdeel. De partijen halen nogal venijnig uit naar ouders die hun kinderen zonder zo’n vlaggetje laten fietsen. „Helaas zien wij dat veel ouders van jonge kinderen op kleine fietsjes geen of maar beperkt extra zorg dragen voor de zichtbaarheid van het eigen kind”, schrijven ze in een motie.

De vlaggetjes zien deze politieke partijen als uitstekende methode om levensgevaarlijke ongelukken te voorkomen. „Helaas gebeurt dit veel te weinig.” Ze stellen het gelijk aan het fietsen zonder verlichting of autorijden zonder gordel.

’Liever veilige schoolroutes’

De gemeente moet wat hen betreft onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om ‘het fietsen met vlaggetjes voor kinderen die kort van lengte zijn verplicht te stellen voor ouders’. Ook roepen de partijen op dat de gemeente het belang van de vlaggetjes onder de aandacht van ouders brengt, bijvoorbeeld door ze gratis te verstrekken.

De stadsdeelcommissie in Zuid zal woensdagavond stemmen over de motie. De Fietsersbond laat desgevraagd weten geen voorstander van verplichting te zijn. „Het mag natuurlijk wel als vrije keuze. Maar door een verplichting wordt de norm verlegd en wordt de verantwoordelijkheid bij de fietser gelegd. Terwijl de automobilist of andere weggebruikers juist alert moeten blijven. We zouden liever meer aandacht zien voor veilige schoolroutes”, aldus een woordvoerder.