Amerikanen pruimen vegaburger McDonald’s niet en willen alleen echt vlees

Het betekent een domper voor één van de grootste producenten van vleesvervangers in Amerika. Niet alleen klapte de beurskoers van het aandeel onderuit, het Californische bedrijf heeft ook medewerkers ontslagen. The Washington Times stelt dat de fastfoodketen ‘McDone’ is (klaar) met de, of in elk geval deze, vegaburger.

Vorig jaar kondigden beide bedrijven een driejarige samenwerking aan. Een pilot in slechts enkele vestigingen van McDonald’s leek veelbelovend, maar het opschalen naar 600 restaurants is bezoekers niet goed bekomen. In Nederland was de McPlant eind vorig jaar enkele maanden als proef verkrijgbaar.

Namaak

Vleespublicist Reinout Burgers, die zelf enkele jaren vegetariër is geweest, is niet verbaasd over het nieuws uit de VS. ,,Vegetarische burgers zijn namaak. En zo proeven ze ook”, oordeelt hij. Uit plantaardige eiwitten zijn volgens hem best lekkere maaltijden te maken, maar een burger perfect namaken zodat het echt op een vleesburger lijkt, is een hele uitdaging.

Niet alleen de poging van Beyond Meat om liefhebbers van McDonald’s te overtuigen verliep stroef, ook introducties in andere Amerikaanse fastfoodketens gaan moeizaam. Samenwerking met KFC, Taco Bell en Pizza Hut hebben nog niet geleid tot vaste items op Amerikaanse menu’s. Een onweerstaanbare plantaardige pepperoni pizza blijkt nog een brug te ver.

Pablo Moleman, medeoprichter van ProVeg Nederland, wijst erop dat een tegenvaller voor Beyond Meat niet gelijk betekent dat de hele sector van vleesvervangers het moeilijk heeft in de VS. Hij is bovendien positief over de uitrol van vegetarische hamburgers in Europa. ,,In Oostenrijk heeft Burger King de vegetarische variant zelfs standaard gemaakt, onder het motto ‘Normal oder mit Fleisch?’.

Ook Burgers gelooft wel dat consumenten er open voor staan: ,,Mensen zijn nieuwsgierig. En velen willen best, uit klimaat- of dierwelzijnsoverwegingen, een vegaburger uitproberen. Maar om te beklijven moet die wel voldoen aan de kwaliteit van vleesexemplaren. Dat lukt nog te vaak niet goed genoeg.”

’Kleffe sojaballen’

ProVeg is optimistischer. De organisatie stelt zich ten doel om de consumptie van dieren tussen nu en 2040 te halveren. Moleman is blij met het, in zijn ogen, groeiende aanbod van vegetarische smakelijkheden door fastfoodketens in Nederland. ,,En in België is één op de drie verkochte Whoppers van de Burger King al de veggie variant.”

Als consumenten willen kiezen voor plantaardige burgers, prima, maar het moet geen dwang worden. Dat stelt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de koepel van Nederlandse Pluimveeslachterijen, Nepluvi. ,,Vegetarische fabrikanten proberen het wel, maar veel consumenten zijn nog steeds niet overtuigd. Ze zijn niet gek, het smaakt als kleffe sojaballen. Maar ik ben natuurlijk niet objectief.”

Hoe goed de uitrol van plantaardige producten bij McDonald’s in Nederland verloopt, is onduidelijk. Een woordvoerder van het concern was niet bereikbaar.