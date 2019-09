Halsema zegt ’nee’ tegen gratis lachgas

De eigenaar van Ufogas wil demonstreren voor het stadhuis uit onvrede over het gemeentelijk beleid, maar de gemeente staat niet toe dat hij de ballonnen uitdeelt en heeft hem verzocht de betoging te verplaatsen naar het Waterlooplein, aan de achterkant.

„De gemeente Amsterdam heeft de eigenaar van Ufogas laten weten dat hij het recht heeft om te demonstreren”, aldus de woordvoerder van burgemeester Femke Halsema. „Maar het uitdelen of verkopen van lachgas is niet toegestaan, vanwege een realistische kans op wanordelijkheden. Ook de aanwezigheid van gasflessen of voertuigen waarmee je gasflessen kan vervoeren wordt niet toegestaan.”

Om te voorkomen dat Ufogas toch lachgas uitdeelt of verkoopt is een last onder dwangsom opgelegd. De manifestatie mag van de gemeente niet voor het stadhuis plaatsvinden, omdat de hoofdingang van de Nationale Opera dan niet toegankelijk meer is.