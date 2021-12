Nieuw-Zeeland komt met rookverbod

Op die manier beweegt Nieuw-Zeeland langzaam maar zeker richting een algeheel rookverbod. Toch moet de maatregel al op de kortere termijn effect hebben. De regering wil dat in 2025 nog slechts 5 procent van de Nieuw-Zeelanders rookt. Nu is dat nog circa 10 procent.

Accijnzen

Minister van Volksgezondheid Dr. Ayesha Verrall denkt dat deze opmaat naar een algeheel rookverbod de enige manier is om haar landgenoten te laten stoppen met roken. De accijnzen nog verder verhogen dan in de afgelopen jaren al is gebeurd, zou geen effect meer hebben, vermoedt de minister.

Verrall: „Het is al zo moeilijk om te stoppen en als we dat zouden doen, voelt het alsof we degenen die aan sigaretten zijn verslaafd, nog meer zouden straffen.” Het verhogen van de prijs van rookwaren met behulp van belastingen komt bovendien extra hard aan bij mensen met lagere inkomens, aldus de minister.

’Vapen’

Elektronische sigaretten blijven wel toegestaan. Die zijn volgens Verrall „een bijzonder goed instrument om te helpen bij het stoppen met roken.” Wel zal de minister de ontwikkeling dat steeds meer jongeren ’vapen’, goed in de gaten houden. Want elektronische sigaretten zijn weliswaar minder schadelijk dan tabak, maar zeker niet zonder risico’s. Er geldt nu een minimumleeftijd van 18 jaar voor ’vapen’, maar mogelijk neemt de minister meer maatregelen als daar aanleiding toe is.

Met name medici reageren enthousiast op de aanpak van Verrall. Toch is er ook kritiek en dan met name van middenstanders die rookwaren verkopen. Dat zijn in Nieuw-Zeeland vooral de zogenaamde dairies, kleine kruideniers.

Middenstanders

Voorzitter Sunny Kaushal van de branchevereniging voor deze bedrijfstak oordeelt dat „dit niet de manier is” om Nieuw-Zeelanders te laten stoppen met roken: „We willen allemaal een rookvrij Nieuw-Zeeland, maar dit gaat een enorme impact op middenstanders hebben. Het moet niet gebeuren op zo’n manier dat dairies, levens en families vernietigd worden.”

Kaushal wijst erop dat er nu al een enorme zwarte markt voor tabaksproducten is en dat die alleen nog maar groter zal worden als er een algeheel rookverbod wordt doorgevoerd. Ze typeert het verbod als hemelfietserij van academici die niet te rade zijn gegaan bij alle betrokkenen.

Verrall wijst die kritiek van de hand. Volgens haar wil de overgrote meerderheid van rokers toch al stoppen en is een verbod de beste manier om hen te helpen.