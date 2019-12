Vijfde aanhouding voor schietpartij Apeldoorn

Bij de schietpartij in de nacht van zondag op maandag raakten twee mannen gewond. Vermoedelijk ging het om een hoogoplopende ruzie tussen twee families.

Onder de vier mannen die eerder zijn opgepakt, zijn de twee mannen die door het schietincident gewond raakten. Een van hen, een 27-jarige, had bij een huis aan de Sikkel aangeklopt en gevraagd een ambulance te bellen. Hij is aangehouden, omdat hij waarschijnlijk een wapen bij zich had.

De andere gewonde meldde zich bij een ziekenhuis in Deventer. Na behandeling werd de 28-jarige man opgepakt voor poging tot doodslag.