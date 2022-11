Historische Nederlandse vlaggen boven water gehaald in Italië

„Een officier van de Duitse Luftwaffe had de vlaggen tijdens de Tweede Wereldoorlog als trofee meegenomen. Hij werd later van Frankrijk naar de Republiek van Salò (het Noord-Italiaanse deel dat van september 1943 tot de bevrijding door fascisten en nazi’s werd bestuurd, red.) overgeplaatst om Mussolini te helpen. Daar ruilde hij de vlaggen met een Italiaanse officier van het fascistische leger. Later kwamen de vlaggen in handen van een verzamelaar van oorlogstrofeeën. Deze is onlangs gestorven. Zijn zoon heeft de vlaggen aan ons gegeven”, aldus Torreggiani.

„Er werd mij verteld dat het een Franse vlag was, maar ik herkende de Nederlandse vlag”, zegt Torreggiani, die een speciale band heeft met ons land omdat hij een jaar politieke wetenschappen aan de universiteit van Amsterdam heeft gestudeerd. „Ik las wat er op de vlaggen stond geschreven en werd nieuwsgierig. Daarom heb ik de zoon van de verzamelaar gevraagd hoe hij aan die vlaggen was gekomen.”

De 98 meter lange Hr.Ms. Van Galen was een belangrijk schip van de Nederlandse marine. Het behoorde tot de Admiralenklasse en werd gebouwd in de scheepswerf Wilton-Fijenoord in Schiedam. Het oorlogsschip, vernoemd naar de zeventiende-eeuwse vlootvoogd Jan van Galen, werd in 1929 ingehuldigd en voer naar Nederlands-Indië.

Eén van de vlaggen, die na vele omzwervingen in een Italiaans museum terechtkwamen.

Toen de dreiging van de nazi’s toenam, keerde het schip terug. Na de inval op 10 mei voer het van Den Helder naar Rotterdam en vernietigde onderweg enkele Duitse vliegtuigen. Na 31 aanvallen van Duitse duikbommenwerpers werd de Van Galen zwaar getroffen en zonk. De Nederlandse bemanning zette de strijd op het land voort.