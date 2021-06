Jongeren gaan met elkaar op de vuist bij openluchtzwembad

Binnenland

Jongen (16) neergestoken in Rotterdam, twee tieners opgepakt

Een 16-jarige jongen is donderdagavond neergestoken op straat. Agenten troffen het slachtoffer rond 18.30 uur op de Cypruslaan in de Rotterdamse wijk Nesselande. De jongen is met verwondingen aan zijn been overgebracht naar het ziekenhuis.