Gemeente Dordrecht houdt bijeenkomst na gezinsdrama

Kolff: „Dit gezinsdrama roept begrijpelijkerwijs veel emoties op in Dordrecht. Onder andere bij nabestaanden, in de buurt, bij vrienden, klasgenoten en teamgenoten, maar niet in de laatste plaats ook bij de politieorganisatie. Laten we elkaar vooral tot steun zijn deze dagen.”

Iedereen die daar behoefte aan heeft is welkom op de bijeenkomst die plaatsvindt in de Ontmoetingskerk in Dordrecht. Die begint om 19.30 uur. De burgemeester spreekt rond 20.00 uur de aanwezigen toe. De gemeente opent dinsdag een condoleanceregister in het stadskantoor. Kolff zal als eerste tekenen ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

