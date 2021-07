Influencer dood na het maken van gevaarlijke selfie aan rand waterval Hongkong

Binnenland

Man overleden door gaslek op vakantiepark in Zeeuwse Hoek

Door een gaslek op vakantiepark Marina Beach in Hoek in Zeeland is maandagmiddag een 63-jarige man uit Oostburg overleden. De man kwam om het leven in de buurt van een chalet, vermoedelijk tijdens de reparatie van het lek, meldt de politie. De omgeving is nu veilig.