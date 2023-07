Hoe een website met een grapje als naam al tientallen huurmoorden kon voorkomen

’RentAHitman.com’, de naam werd als grap gekozen, maar werd al snel een magneet voor mensen die op zoek waren naar iemand die tegen betaling een partner, rivaal, schuldeiser of zelfs een eigen kind wilde doden. En IT-specialist Bob Innes werd al snel meer een speurder dan een IT’er. Want zijn website werd steeds vaker bezocht door mensen die op zoek waren naar een huurmoordenaar. Hij zat uren aan zijn computer om alle berichten te lezen. Vaak ging het om grappen, maar dikwijls was het ook pure ernst. Trieste verhalen, vaak.

Door elk verdacht geval dat hij ontdekte aan de politie te melden, heeft hij in de afgelopen 20 jaar wellicht tientallen huurmoorden kunnen voorkomen. Twaalf verdachten werden zelfs veroordeeld omdat ze al erg concreet waren met hun plannen.

Zo werd in januari 2022 de 53-jarige Wendy Wein veroordeeld wegens poging tot moord op haar ex-man. Ze solliciteerde via de site en bood vervolgens een undercoveragent 5.000 dollar aan om de moord te plegen.

Innes stuitte ook op trieste zaken. Zoals die van een 18-jarige moeder uit Florida die een huurdoder zocht voor haar 3-jarige dochtertje. Het onschuldige kind stond een nieuwe relatie in de weg, vond ze. En dus moest ze dood. Gelukkig kon Innes het verhinderen.

Schoonmoeder en ex-lief

Bezoekers van de website bereiken in eerste instantie een startpagina waarop duidelijk staat waar de website eigenlijk echt voor dient, namelijk oplossingen zoeken voor cyberveiligheid. Maar Innes, die onder het pseudoniem Guido Fanelli werkt, heeft de indruk dat mensen dat maar half lezen omdat velen maar een ding voor ogen hebben: hun vijand of rivaal uit de weg laten ruimen.

„Velen reageren voor de grap. Maar ongeveer 150 reacties per maand zijn serieus. Die mensen willen echt wel iemand laten uitschakelen”, zegt Innes, die spontaan moet denken aan de scholier die zijn vriendin wilde laten doden omdat ze hem de bons gaf. Of aan een kind dat zijn moeder, vader en zus wilde laten vermoorden. „Mijn familie misbruikt me”, schreef het kind.

Uit de gegevens van Innes blijkt dat bijna driekwart van alle bezoekers mannelijk is. Ongeveer een derde is jonger dan 18 jaar. Het 14-jarige meisje bijvoorbeeld dat op Valentijnsdag vorig jaar gearresteerd werd omdat ze probeerde haar ex-vriend te laten vermoorden.

Sommige berichten zijn, hoe dramatisch ook, toch ook wel grappig. Zo herinnert hij zich Leif Everett H. uit New Mexico. „Die wilde dat zijn schoonmoeder werd vermoord omdat ze hen te veel controleerde en omdat ze zijn vrouw te veel manipuleerde. Hij had er veel geld voor over om van die lastpost af te komen. Gelukkig zoekt niet iedereen die dat gevoel heeft daarom meteen een huurmoordenaar”, lacht hij. Maar, zo voegt hij er nog fijntjes aan toe, voor schoonmoeders worden geregeld huurdoders gezocht.

Via zijn website heeft Innes onlangs ook een eerste wannabe huurmoordenaar kunnen overdragen aan de politie. De 21-jarige Josiah Garcia had openlijk gesolliciteerd voor een klus. Hij hoopte zo snel rijk te worden maar het viel dus even anders uit.