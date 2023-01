Premium Het beste van De Telegraaf

Kroonprinses komt los tijdens dansoptreden Aruba Amalia veert op: daar is Dua Lipa!

San Nicolas - Rond vijf uur in de middag breekt de zon door bij het royale bezoek aan Aruba. Niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. Na een wandeling langs de muurschilderingen van San Nicolas en in de marge ook een eerste bescheiden protest over oneerlijkheid in het Koninkrijk, is het gezelschap gaan zitten voor een dansoptreden.