Bijtende hond houdt Tiel in zijn greep

Volgens Omroep Gelderland sloeg het dier toe op de Hertog Reinaldlaan. Een jongen werd in zijn enkel gegrepen, een meisje liep onbekend letsel op.

In het bericht is te lezen dat de hond grijs en bruin is, een witte vlek en bloed op zijn hoofd heeft. Het advies is om het dier niet zelf te benaderen, maar om de politie te bellen.