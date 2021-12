Identiteit overleden man (38) na aanrijding in Oosterhout bekend

,,De politie kwam verblijfsadres van de overledenen op het spoor door de huissleutel die hij bij zich had’’, schrijft de politie op Twitter. ,,Een huisgenoot herkende hem bij de confrontatie.’’

Tekst gaat verder onder de tweet.

Doffe klap

Het tragische ongeval gebeurde in de nacht van zondag op maandag. De automobiliste stopte na het ongeval maar wachtte de hulpdiensten niet af en reed naar haar woning waar na zij telefonisch alarm sloeg. Zij wordt als verdachte gehoord van het verlaten van een plaats ongeval. Haar auto heeft schade en is in beslag genomen.

De politie kreeg maandag omstreeks 01.20 uur een melding van een aanrijding op de Statendamweg ter hoogte van een dierenpension. De agenten zagen daar een man met zware verwondingen op de grond liggen. Een verpleegkundige van de ambulancedienst stelde vast dat de man was overleden.

De politie sprak de getuige die de politie had gebeld. Hij had een doffe klap en glasgerinkel gehoord. Een andere getuige agenten had ter plaatse na het ongeval kort met de automobiliste gesproken die in paniek leek. Een verkeersongevallenanalist heeft naar sporen gezocht. Het onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet.