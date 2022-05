Premium Het beste van De Telegraaf

Laatste rustplek Achilles belangrijk front van oorlog in Oekraïne Strijd om Slangeneiland nog niet gestreden: ’Dit zou een game-changer voor de Russen zijn’

Door onze redactie buitenland

Rook stijgt op boven Slangeneiland na een Oekraïense aanval. Ⓒ VIA REUTERS

SLANGENEILAND - In de noordwestelijke Zwarte Zee, zo’n 35 kilometer ten oosten van de Donau-delta, ligt een klein eiland dat de gemoederen al bezighoudt sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Slangeneiland werd bekend door het inmiddels legendarische „Russisch oorlogsschip, krijg de tering”, het antwoord van de Oekraïense verdedigers op de Russische eis om zich over te geven. De Russen namen het eiland in, maar daarmee was de strijd om deze strategische plek allerminst gestreden. Niet zo gek, want wie Slangeneiland controleert, controleert een - zeker voor de oorlog in Oekraïne - essentieel deel van de Zwarte Zee.