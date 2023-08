Trein ontspoord in Zweden door storm Hans

Bent u in Scandinavië of de Baltische staten en heeft u te maken met de gevolgen van storm Hans? Wij horen graag van u! U kunt uw verhaal of foto’s sturen naar m.vink@telegraaf.nl

Storm Hans moet eigenlijk dus nog losbarsten, maar heeft al hevig huis gehouden: in Zweden en Noorwegen kampt men al met wateroverlast, en ook het luchtverkeer, treinverkeer en veerboten ondervinden zware hinder door het stormweer. Nabij Hudiksvall, zo’n 300 kilometer ten noorden van Stockholm, ontspoorde een passagierstrein. Er waren honderden mensen aan boord, maar er vielen enkel lichtgewonden.

Code rood in Zweden en Noorwegen

Dat belooft dus voor de komende dagen: in Zweden heeft de meteorologische dienst code rood afgekondigd voor hevige regenval tot en met woensdag, en wordt het hevigste noodweer van de laatste 50 jaar verwacht. Op meerdere dagen deze week zou in 24 uur tijd voor een maand aan normale regen kunnen vallen.

Ook Noorwegen heeft code rood afgekondigd, daar tot dinsdag. „Op veel plaatsen zal het de hevigste regen zijn in de afgelopen 25 jaar”, klinkt het. Lokaal kan er tot 35 liter water per vierkante meter vallen per uur. Zowel de Zweedse als de Noorse overheid vraagt inwoners dan ook om hun huis enkel te verlaten als dat absoluut noodzakelijk is. Telewerken wordt ten sterkste aangeraden.

Hoogwater in Oslo Ⓒ AP

Zuidelijker

In Denemarken zijn de voorspellingen iets minder ernstig, al wordt ook daar zware regenval en hevige wind verwacht, met overstromingen in laaggelegen gebieden en langs waterlopen. Het waarschuwingsniveau blijft er wel op geel, en slechts lokaal op oranje. Finland verwacht dan weer pas later in de week zware stormen.

Ook het noorden van Polen en Duitsland zetten zich stilaan schrap. De Deutscher Wetterdienst heeft code oranje voor stormweer afgekondigd voor Noord-Duitsland. Verschillende ferry’s op de Baltische Zee varen voorlopig niet uit.

In Litouwen, in de noordelijke stad Žagarė, kwam ook al een vrouw om het leven toen een boom op haar viel. Ook in Estland en Litouwen zaten duizenden huishoudens tijdelijk zonder elektriciteit door het noodweer. Ook talloze gebouwen en auto’s raakten beschadigd.