Trump pareert kritiek in nieuw boek: ’Een leider springt niet paniekerig rond’

Uit het boek van Woordward blijkt ook dat Noord-Korea en de VS niet ver van een atoomoorlog af waren. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Donald Trump wist al in een vroeg stadium hoe gevaarlijk het coronavirus is. Toch bleef hij in het openbaar de mogelijke gevolgen van een uitbraak bagatelliseren. Dat komt naar voren in het nieuwe boek Rage (Woede) van journalist Bob Woodward. Gisteren maakte de Amerikaanse president duidelijk bij Fox News waarom hij dat deed: ,,Ik wilde kalm overkomen en geen paniek zaaien.”