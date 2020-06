Pitstop voor virustest

Ⓒ Jos Schuurman

ASSEN - Een grote tent staat bij de GGD in Assen klaar voor tot dagelijks vierhonderd bezorgde mensen met milde klachten, die mogelijk corona hebben. Er is alle ruimte voor een razendsnelle ’corona-check’. Afslaan van de hoofdweg met de eigen auto, de parkeerplaats op rollen, even wachten en dan de tent in. Eenmaal daar is het zo gepiept en kan de ’teststraat’ weer uitgereden worden.