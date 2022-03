Premium Het beste van De Telegraaf

’Je kunt niet voor vrede pleiten als je bommen op je buren gooit’ Oppositie Wit-Rusland baalt van betrokkenheid in Poetins oorlog: ’Wij worden ook bezet’

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja in Vilnius, Litouwen tijdens een protest tegen de oorlog. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - De aandacht is gevestigd op Oekraïne, maar in feite is buurland Wit-Rusland al bezet door de Russen. Het ontmantelen van de macht van dictator Alexander Loekasjenko zal Oekraïne helpen bij de oorlog tegen Rusland. „Er is geen grotere straf voor Poetin dan een grens met een democratisch Wit-Rusland en een democratisch Oekraïne”, stelt Svetlana Tichanovskaja, de oppositieleidster in ballingschap.