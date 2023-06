Ravage na crash met mogelijk gestolen wagen: verdachten nemen de benen

De aanrijding op de geparkeerde auto vond 06.30 uur plaats op de Kamerlingh Onnesweg. De betrokkenen gingen er daarna vandoor. De politie vermoedt dat de auto is gestolen en hoopt op tips en beelden.

Volgens getuigen die de brand ontdekten na de botsing waren er twee mannen vandoor gegaan in de richting van het Ooievaarplein, via de Reigerstraat en de Merelstraat. Ze zijn inmiddels spoorloos. De brandweer wist de boel nog wel te blussen, maar de schade aan beide voertuigen is fors.

De politie heeft ’helaas’ slechts een ’summier signalement’ van de verdachten, staat in een bericht. „De één had lichte gekleurde kleding aan, haar tot aan zijn schouders en een zwart schoudertasje. De andere man had een rood shirt aan.”