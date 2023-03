Premium Het beste van De Telegraaf

Kinderboek over Vaders tijd in jappenkamp ’Het onderwerp was onbespreekbaar, toch is het eindelijk verteld’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Elsbeth de Jager met haar vader. „Ik zou het hem zelf nooit hebben voorgesteld, het onderwerp was onbespreekbaar.” Ⓒ Eigen foto

Een banaan was een pisang, sla ging hij tjampoeren in een kom en pittig eten noemde hij pedis. Maar verder sprak haar vader Hugo niet over zijn jeugd in Nederlands-Indië en de jaren die hij als jongen doorbracht in vier jappenkampen. Tot hij haar enkele jaren geleden ineens verraste met de vraag zijn verhaal op te tekenen als kinderboek. Niet meer dan een nummer van Elsbeth de Jager verschijnt zaterdag.