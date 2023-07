Oranjekoorts in Nieuw-Zeeland nog ver te zoeken: ’Je kunt ’hup Holland hup’ zingen, maar dan valt het stil’

De Leeuwinnen-koorts in ons land begint langzaam op te lopen. Bijna 1,5 miljoen Nederlanders volgden zondagochtend de WK-wedstrijd van de voetbaldames tegen Portugal. Sommige fans zijn bereid om midden in de nacht te gaan kijken, terwijl anderen naar het toernooi in Nieuw-Zeeland zijn gevlogen. Ze hopen dat ons land na de verloren finale van vier jaar geleden revanche kan nemen.